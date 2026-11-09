Concorsopoli a Milano, assolto l'infettivologo Massimo Galli

Si è chiusa con una piena assoluzione la vicenda giudiziaria di Massimo Galli, l'infettivologo e docente in prima linea durante la pandemia di Covid, finito imputato in un filone dell'inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano. La Corte d'Appello lo ha scagionato anche per la residua accusa di falso contestata a causa di un verbale risultato con un orario non rettificato.
I giudici, dichiarando che "il fatto non sussiste", hanno cancellato la condanna a un anno e quattro mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado nel luglio del 2024 al primario del Sacco, il quale ha accolto "con profonda soddisfazione" la decisione. "La sentenza - ha commentato in una nota - riconosce la fondatezza di quanto ho sempre sostenuto e che attendevo con fiducia e determinazione". Questo processo, ha aggiunto, "ha inciso profondamente sulla mia vita personale e professionale. Ho affrontato le accuse nel rispetto della giustizia, senza rinunciare a difendere la mia onestà e il significato di una vita dedicata alla cura dei pazienti, alla ricerca e alla formazione dei medici".
Galli era stato rinviato a giudizio tre anni fa, assieme ad Agostino Riva, il suo ex collaboratore, anche per turbativa d'asta o in alternativa abuso d'ufficio, poi abrogato: già nel luglio 2024 il Tribunale aveva ritenuto che tali reati non erano però configurabili e aveva assolto Riva anche dal falso. I pm milanesi hanno poi presentato ricorso chiedendo di ribaltare la sentenza della decima sezione penale e di accogliere le conclusioni da loro formulate al termine della requisitoria con cui avevano proposto una condanna a un anno e 10 mesi per Galli e a sei mesi per Riva, ritenendoli responsabili entrambi anche del reato falsità in atto pubblico.
Con il verdetto della Corte d'Appello, Galli e il suo braccio destro dell'epoca, sono stati pienamente assolti e se nessuno impugnerà in Cassazione, il verdetto diventerà definitivo. "Siamo soddisfatti dell'esito del processo che ha riconosciuto la correttezza dell'operato del professore", ha affermato uno dei suoi difensori, l'avvocato Giacomo Gualtieri dello studio Bana. "Questo procedimento non avrebbe dovuto nemmeno cominciare. Oggi giustizia è stata fatta", ha dichiarato l'avvocato Luca Troyer, legale di Riva. Secondo la prospettazione accusatoria l'infettivologo avrebbe alterato "la procedura di selezione per un posto di professore universitario di seconda fascia" favorendo il suo allievo, Riva.
Ciò, in quanto, nel febbraio 2020, pochi giorni prima dell'inizio ufficiale del Coronavirus, come "persona preposta alla procedura di selezione in qualità di presidente della commissione" avrebbe "discusso, concordato, predisposto i criteri e infine attribuiti punteggi insieme al candidato". Una ricostruzione che il professore ha sempre respinto al mittente, negando qualsiasi sua volontà di precostituire i requisiti del bando. In aula, al collegio del Tribunale, aveva infatti raccontato: "Venivo chiamato spesso come commissario ai concorsi perché avevo fama di essere imparziale" e lontano dal fare alcun "favoritismo in quanto non avevo parenti in università. Nessun professore universitario tra me e Adamo ed Eva!". In attesa delle motivazioni pronte in 90 giorni, il professore ha espresso il suo "sollievo. Guardo avanti con l'impegno e la passione che hanno sempre guidato il mio lavoro".