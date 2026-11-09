Concorsopoli a Milano, assolto l'infettivologo Massimo Galli

I giudici, dichiarando che "il fatto non sussiste", hanno cancellato la condanna a un anno e quattro mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado nel luglio del 2024 al primario del Sacco, il quale ha accolto "con profonda soddisfazione" la decisione. "La sentenza - ha commentato in una nota - riconosce la fondatezza di quanto ho sempre sostenuto e che attendevo con fiducia e determinazione". Questo processo, ha aggiunto, "ha inciso profondamente sulla mia vita personale e professionale. Ho affrontato le accuse nel rispetto della giustizia, senza rinunciare a difendere la mia onestà e il significato di una vita dedicata alla cura dei pazienti, alla ricerca e alla formazione dei medici".