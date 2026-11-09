Laila Hasanovic festeggia il compleanno da sola e punge Sinner: "Circondata dalle persone migliori"
La modella danese celebra i suoi 26 anni a Copenaghen e ringrazia chi le è rimasto vicino. Tra i like spunta anche quello di Darren Cahill
Per capire quanto possa cambiare una storia in 12 mesi basta mettere a confronto due compleanni. Quello del 2025, trascorso in Alto Adige insieme a Jannik Sinner, e quello del 2026, celebrato a Copenaghen senza il tennista. Per Laila Hasanovic il tempo sembra aver ridisegnato completamente le priorità. E il messaggio pubblicato sui social, tra ringraziamenti e parole apparentemente innocue, ha tutta l'aria di contenere una frecciatina indirizzata a qualcuno di ben preciso.
Il messaggio social di Laila Hasanovic e il riferimento alle "persone migliori"
L'8 novembre la modella danese ha compiuto 26 anni, scegliendo di condividere con i follower alcuni momenti della giornata: un video mentre spegne le candeline, fotografie recenti alle terme e ricordi di quando era bambina. Nessuna immagine di coppia, nessun riferimento a Jannik Sinner.
Ad accompagnare il post, un messaggio di gratitudine: "Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno. Mi sento molto fortunata e benedetta a essere dove sono oggi, circondata dalle persone migliori". Proprio quest'ultima frase non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle indiscrezioni sulla presunta rottura con l'ex numero uno del tennis mondiale e del precedente riferimento al tradimento pubblicato su TikTok.
Il like di Darren Cahill che non passa inosservato
Il post ha raccolto rapidamente migliaia di interazioni, ma tra i "mi piace" ce n'è uno particolarmente curioso: quello di Darren Cahill, ex allenatore di Sinner, che ha recentemente annunciato la fine della collaborazione con il campione. Un gesto che ha alimentato la curiosità dei fan, anche se non dimostra nulla sui rapporti tra i protagonisti.
L'ipotesi più semplice è che l'affetto tra Cahill e Hasanovic sia rimasto intatto, indipendentemente dalla presunta fine della relazione con Jannik. Ad ogni modo, la modella ha scelto di raccontare il suo compleanno partendo da chi le è accanto oggi. E tra questi non c'è Sinner.
La fidanzata di Sinner Laila Hasanovic in passerella a Copenhagen
© Instagram | La sfilata di Laila Hasanovic a a Copenaghen
© Instagram | La sfilata di Laila Hasanovic a a Copenaghen