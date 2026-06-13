Moda e musica

Laila Hasanovic dice sì ad Achille Lauro: la fidanzata di Jannik Sinner sarà a San Siro

La modella sarà all'evento firmato dal cantante, che unirà moda e musica. E i fan sperano che compaia anche il campione di tennis

13 Giu 2026 - 13:59
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Laila Hasanovic e Achille Lauro © Instagram

Laila Hasanovic e Achille Lauro © Instagram

C'è chi conquista il pubblico con una canzone e chi riesce a convincere una delle donne più osservate del momento a uscire dalla sua abituale riservatezza. Questa volta, a mettere a segno il colpo è stato Achille Lauro che avrebbe convinto Laila Hasanovic a partecipare all'evento del cantante romano in programmato per il 15 giugno a San Siro, una serata che unirà moda, musica e spettacolo.

Negli ultimi mesi il nome di Laila Hasanovic è diventato sempre più familiare anche al pubblico italiano. La modella danese, legata sentimentalmente a Jannik Sinner da oltre un anno, ha scelto finora un profilo discreto, apparendo soprattutto accanto al campione azzurro tra tornei, vacanze e rare uscite pubbliche. Proprio nei giorni scorsi è stata vista al fianco del tennista durante il soggiorno milanese seguito agli accertamenti medici effettuati dopo il malore che gli ha impedito di proseguire il Roland Garros.

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L'invito che ha fatto centro

 A convincere Laila Hasanovic a partecipare a un evento professionale in Italia sarebbe stato proprio Achille Lauro, oggi anche direttore creativo del marchio Dondup. L'artista sta lavorando a uno show fuori dagli schemi, pensato per presentare la sua prima capsule collection e trasformare lo stadio Meazza in un grande laboratorio creativo.

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Per una modella abituata ai riflettori internazionali, dalle passerelle alle apparizioni più esclusive, la proposta deve essere sembrata abbastanza speciale da meritare un sì immediato. Un dettaglio che non è passato inosservato agli addetti ai lavori.

E Sinner? I fan sperano

 La presenza di Laila Hasanovic ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan, che si chiedono se tra il pubblico possa comparire anche Jannik Sinner. Al momento, però, questa ipotesi appare poco probabile. Il numero uno del tennis mondiale è concentrato sul recupero fisico e sulla preparazione dei prossimi appuntamenti sportivi che lo accompagneranno verso Wimbledon.

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Intanto i riflettori restano puntati su Laila Hasanovic. Per una sera non sarà soltanto la compagna del campione azzurro, ma una protagonista assoluta di un evento destinato a far parlare di sé. E il merito è anche del magnetismo di Achille Lauro.
 

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