Negli ultimi mesi il nome di Laila Hasanovic è diventato sempre più familiare anche al pubblico italiano. La modella danese, legata sentimentalmente a Jannik Sinner da oltre un anno, ha scelto finora un profilo discreto, apparendo soprattutto accanto al campione azzurro tra tornei, vacanze e rare uscite pubbliche. Proprio nei giorni scorsi è stata vista al fianco del tennista durante il soggiorno milanese seguito agli accertamenti medici effettuati dopo il malore che gli ha impedito di proseguire il Roland Garros.