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Achille Lauro debutta alla guida di un brand di moda

Guiderà l’ufficio stile di Dondup: “Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore”

26 Mag 2026 - 11:59
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Achille Lauro sul palco dell'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina © Afp

Achille Lauro sul palco dell'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina © Afp

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro. L’artista è il nuovo direttore creativo di Dondup. Guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto-evento allo stadio San Siro a Milano con una sfilata show, il prossimo 15 giugno. 

Achille Lauro direttore creativo di Dondup

 "Volevo creare qualcosa che restasse - ha spiegato il cantante -. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L'eleganza non è un accessorio, è un'attitudine, e la moda deve saperla raccontare".

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