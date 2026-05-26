Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro. L’artista è il nuovo direttore creativo di Dondup. Guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto-evento allo stadio San Siro a Milano con una sfilata show, il prossimo 15 giugno.