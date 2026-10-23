Avvelenate con la ricina, il papà di Antonella Di Ielsi: "Gianni Di Vita ha ammesso troppo tardi il tradimento"

"Il tradimento? L'ha ammesso troppo tardi" .A "Dentro la Notizia" il papà di Antonella Di Ielsi, la donna morta assieme alla figlia Sara a causa di un avvelenamento di ricina, parla del genero Gianni Di Vita e dell'ammissione del suo adulterio.
A pesare, più dell'infedeltà, sono i tempi di quella confessione. L'anziano lo chiarisce subito: se si trattasse soltanto di questo, sarebbe anche pronto a perdonarlo. Su tutto il resto, invece, non è disposto a passare sopra.
Tra suocero e genero il rapporto non si è comunque interrotto. Parlando con l'inviato della trasmissione di Canale 5, l'uomo racconta di averlo sentito da poco e di averlo trovato più tranquillo: "Pare che sia un po' più rilassato, ma non so il perché". È un cambiamento che nota ma che non riesce a spiegarsi.
Sul ruolo di Di Vita nella vicenda preferisce non sbilanciarsi. "Non so se lui c'entra o non c'entra. A me, personalmente, ha detto che con questa storia non c'entra", riferisce, riportando le rassicurazioni ricevute. Il sospetto, però, rimane: qualcuno, in questa storia, potrebbe non aver detto tutta la verità. "Così si suppone, anche se non ne sono sicuro", conclude l'uomo, senza fare nomi.