Avvelenate con la ricina, il papà di Antonella Di Ielsi: "Gianni Di Vita ha ammesso troppo tardi il tradimento"

Tra suocero e genero il rapporto non si è comunque interrotto. Parlando con l'inviato della trasmissione di Canale 5, l'uomo racconta di averlo sentito da poco e di averlo trovato più tranquillo: "Pare che sia un po' più rilassato, ma non so il perché". È un cambiamento che nota ma che non riesce a spiegarsi.