Avvelenate con ricina, piante trovate a pochi metri dalla scuola della cugina di Gianni Di Vita

Lunedì 19 ottobre, gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono arrivati nel piccolo paese a una ventina di chilometri da Pietracatella per un sopralluogo in un terreno privato che si trova a qualche centinaio di metri dalla scuola e hanno prelevato delle piante e fatto rilievi fotografici. Precedentemente sono stati acquisiti i dati di 155 pc negli istituti scolastici della zona per cercare tracce di ricerche sul veleno.