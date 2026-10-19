Avvelenate con ricina, piante trovate a pochi metri dalla scuola della cugina di Gianni Di Vita
Secondo quanto riportato da Repubblica, gli investigatori avrebbero prelevato campioni di erba vicino all'istituto dove lavora Laura Di Vita
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Continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente moglie e figlia dell'ex sindaco di Pietracatella Gianni di Vita. L'ultima scoperta degli inquirenti, secondo quanto riportato da Repubblica, è stata effettuata a poche centinaia di metri dall'istituto delle Scienze Umane di Casacalenda dove lavora, come insegnante di sostegno, Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita.
Lunedì 19 ottobre, gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono arrivati nel piccolo paese a una ventina di chilometri da Pietracatella per un sopralluogo in un terreno privato che si trova a qualche centinaio di metri dalla scuola e hanno prelevato delle piante e fatto rilievi fotografici. Precedentemente sono stati acquisiti i dati di 155 pc negli istituti scolastici della zona per cercare tracce di ricerche sul veleno.