Dopo un anno di relazione, soltanto tre mesi fa - era il 12 giugno - Sean e Gabriella avevano pronunciato il fatidico "sì" e si erano sposati. Lei, di origini brasiliane, aveva imparato da lui a guidare il cofano e a raccogliere le esche. "Inseparabili", come li descrive chi li conosce, Sean e Gabriella condividevano la passione per quel mare che, nella giornata di sabato, è stato teatro della tragedia che li ha visti coinvolti.