Caso Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin

Nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa, a Trieste, il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022, chiusa in due sacchi neri, inseriti uno dall'alto e l'altro dal basso, e con il capo infilato dentro sacchetti di plastica chiusi da un cordino. Secondo Il Piccolo online, gli ultimi accertamenti disposti dalla pm Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo, nell'appartamento di via Verrocchio si sono concentrati su tutti i macchinari, incluso un approfondimento sul loro consumo di energia elettrica, e il materiale in generale utilizzato dall'uomo per l'affilatura dei coltelli.