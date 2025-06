Liliana Resinovich, "non è stato il preparatore anatomico a rompere la vertebra"

A riportare la notizia del fatto che non fu il preparatore anatomico a rompere la vertebra è la trasmissione tv "Chi l'ha visto?". All'inizio del mese di maggio il quotidiano "Il Piccolo" aveva pubblicato le dichiarazioni del tecnico che si era presentato agli inquirenti affermando: "Potrei aver procurato io quella frattura alla vertebra della signora Liliana Resinovich". Si riferiva alla vertebra toracica T2 e all'esame autoptico sul corpo di Liliana dell'11 gennaio 2022, avvenuto nell'obitorio di via Costalunga, al quale aveva partecipato. La lesione era stata accertata nel corso della seconda autopsia, effettuata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. La frattura in questione, comunque, non sarebbe un elemento in grado di confermare o confutare la "dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna", descritta dalla relazione del team Cattaneo.