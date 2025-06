Liliana Resinovich, nell'inchiesta spuntano cinque misteriosi hard disk

Un’altra foto - riporta sempre il Messaggero - scattata dieci anni dopo e datata 1 gennaio 2013 mostrerebbe l’uomo durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola, a Trieste, nel momento in cui sta per buttarsi. Potrebbe certamente trattarsi di una pura coincidenza, per via della passione per la fotografia del marito. O potrebbe invece provare che Visintin sarebbe stato a conoscenza della relazione tra Sterpin e la moglie e che avrebbe controllato il “rivale” da anni. Un’ipotesi in netto contrasto con quanto sostenuto fermamente dal vedovo, che ha sempre affermato di non conoscere quell’uomo e che non vi era alcuna storia d’amore tra lui e Liliana.