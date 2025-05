L'amico di Liliana Resinovich: "Visintin non è colpevole ma lui sa chi è stato" | Al vaglio testimonianze dei sanitari nel parco

"Non mi imbarazza" incontrare Sebastiano Visintin in occasione dell'incidente probatorio, io "non credo sia stato lui l'artefice, non credo sia stato lui a ucciderla". E' stato piuttosto "un lavoro premeditato e fatto da più persone", ha detto Claudio Sterpin. L'amico di Liliana è convinto che Visintin "sappia benissimo chi è stato, lo abbiamo detto sia Sergio che io; lui sa tutto, compreso il posto dove è stato tenuto il corpo di Liliana e chi l'ha portata" nel boschetto dell'ex OPP "la mattina del 4 gennaio. Fosse stato soltanto due giorni lì e una notte, infatti, sarebbe stato sfigurato dai cinghiali che lì pullulano", ha spiegato Sterpin.