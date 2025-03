Liliana Resinovich, sul corpo forse il Dna dell'assassino

In generale le conclusioni del lavoro svolto da Cattaneo, assieme a Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone, parlano chiaro: non si tratta di un suicidio. Le evidenze tecniche a disposizione "convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta trova concreta motivazione tecnica". La causa di morte "è da ricondursi a una asfissia meccanica esterna contestuale o immediatamente successiva alla applicazione di lesività di natura contusiva certamente al capo, alla mano destra e molto probabilmente ad altre sedi del corpo (torace e arti)". La morte con "elevatissima probabilità" si colloca nella mattinata del 14 dicembre 2021, giorno in cui Resinovich è scomparsa, ed è "molto probabile" che il corpo "sia sempre rimasto nello stesso posto in cui è stato trovato". Non esistono elementi "anche lontanamente suggestivi del fatto che possa essere stato sottoposto a procedura di congelamento".