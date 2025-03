Caso Resinovich, il marito: "Sterpin fece cose strane e il fratello di Liliana parlò di codici segreti nascosti dietro un quadro"

Sul caso Resinovich, il marito della vittima Sebastiano Visintin torna a parlare dell' "amico speciale" di Liliana, Claudio Sterpin. Dopo la superperizia sul corpo della moglie, si difende dalle accuse dell'amante, dice che non ha mai saputo della loro relazione e parla anche dei misteriosi codici dietro a un quadro di casa. Liliana Resinovich, 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021 per essere ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel bosco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. In un'intervista al "Corriere della Sera" Visintin spiega la sua verità.