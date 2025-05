Resinovich, un tecnico dell'autopsia: "La frattura alla vertebra forse opera mia"

Quella frattura alla vertebra è stata recentemente il motivo di uno scontro fra la difesa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana indagato per l'omicidio della moglie (la difesa non esclude che quella frattura sia stata procurata nel momento del ritrovamento del cadavere) e i consulenti dei familiari, di parere contrario. Le dichiarazioni dello specialista dunque alimentano i dubbi sulle origini di quella lesione. Anche se la frattura non è un elemento che possa confermare o confutare la "dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna". Il "Piccolo" ricorda inoltre che la frattura non era stata rilevata dalla Tac eseguita l'8 gennaio 2022, due giorni prima dell'autopsia.