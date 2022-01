Trieste, trovato cadavere di una donna: è la 62enne scomparsa?

Ansa

A Trieste è stato rinvenuto, all'interno di due sacchi neri, il cadavere di una donna in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il parco si trova nello stesso rione in cui abita Liliana Resinovich, 62enne scomparsa il 14 dicembre. L'identità della vittima però non è ancora stata confermata.