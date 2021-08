Cadavere trovato nel Bresciano, Dna conferma: il corpo è di Laura Ziliani

E' di Laura Ziliani il corpo ritrovato tra la vegetazione sulle rive del fiume Oglio a Temù , in Valle Camonica, domenica 8 agosto. La conferma è arrivata dall'esame del Dna. L'esito della comparazione tra quello del cadavere e quello di una delle figlie della donna scomparsa a marzo è stato depositato in procura dai medici degli Spedali civili di Brescia. Già in fase di autopsia il corpo era stato riconosciuto per una ciste sotto il piede destro.

Per la morte della Ziliani, la pm di Brescia Caty Bressanelli che coordina le indagini dei carabinieri, ha iscritto il 28 giugno nel registro degli indagati due delle tre figlie della donna, di 19 e 27 anni, e il fidanzato di quest'ultima con l'ipotesi di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Sulle indagini, al momento, vige il massimo riserbo. Una delle ipotesi è quella del movente economico. C'era la questione del bed and breakfast che le figlie volevano fare nella casa di famiglia in via Ballardini a Temù, ma sul cui progetto Laura Ziliani aveva qualche remora. Non sarebbe da sottovalutare poi il patrimonio immobiliare della donna che tra Temù, Malonno, Edolo e Brescia conta una decina di immobili.