Cadavere nel Bresciano, è dell'ex vigilessa scomparsa 

E' di Laura Ziliani, l'ex vigilessa 55enne scomparsa l'8 maggio, il corpo ritrovato domenica a Tenù, in provincia di Brescia. Tra gli elementi decisivi per il riconoscimento una ciste sotto il piede destro. Sul corpo non ci sono segni di violenza. Serve ancora l'analisi degli organi interni per valutare l'ipotesi avvelenamento. Il cadavere aveva anche gli orecchini riconosciuti dai parenti.