Liliana Resinovich, sentita in procura una testimone: è un'albergatrice amica della coppia

Il Corriere della Sera riporta anche un altro episodio che Zivkovic aveva raccontato alla stampa. Una scena a cui aveva detto di aver assistito nell'estate del 2021: "Erano venuti con la macchina. Appena scesi dall'auto si vedeva che Sebastiano era molto arrabbiato. Ha iniziato a scaricare le borse e aveva detto a Lilly di portarle in camera. Lei si era fermata a parlare con me. Sebastiano le ha lanciato uno zaino che aveva ancora in mano e le ha urlato dicendole di portare la roba in stanza. La sua espressione era spaventosa, non lo avevo mai visto così. Lilly si è abbassata, ha preso tutte le borse, le veniva da piangere ma non lo ha fatto".