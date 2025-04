Liliana Resinovich, sequestrati coltelli, forbici e guanti a casa del marito Sebastiano Visintin

Decine e decine di utensili vari da taglio come coltelli e forbici di dimensioni e forza diverse, e un paio di guanti. Sono alcuni degli oggetti che la polizia ha trovato e sequestrato la notte di martedì nel corso della perquisizione, durata sette ore, eseguita in casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste. L'uomo è l'unico indagato per l'omicidio della donna.