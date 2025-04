Omicidio Resinovich, Visintin è in Austria: "Farò un giro del lago in bici"

Sebastiano Visintin è in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia. "Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico" ha detto il marito di Liliana Resinovich, raggiunto telefonicamente all'indomani della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati. "Non sono preoccupato", la vicenda "è ingigantita, vediamo ...". Visintin è indagato perché sarebbe coinvolto nella morte della moglie, Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste.