Liliana Resinovich, Sterpin: "Tutti l'hanno cercata tranne uno"

Liliana Resinovich "l'hanno cercata tutti meno che uno": lo ha sottolineato Claudio Sterpin, amico della donna scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022, prima di entrare in aula per l'udienza di incidente probatorio. Il riferimento è al marito di Resinovich, Sebastiano Visintin: "Lui se n'è fregato di andarla a cercare perché sapeva che non sarebbe tornata".