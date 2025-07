Liliana Resinovich, il marito contro Claudio Sterpin: "Dovrebbe vergognarsi di quello che dice"

"Claudio dovrebbe vergognarsi di quello che dice, perché sono cose di Liliana e Liliana non c'è più. Viene preso per oro colato quello che dice e questo mi dà estremamente fastidio", tuona Visintin, che rompe così il silenzio per chiedere rispetto. Quindi aggiunge: "Sono sue supposizioni. Non dobbiamo confondere l'amicizia con un sentimento che è frutto della sua fantasia".



In merito alla figura del farmacista, invece, Sebastiano Visintin ammette la conoscenza con Liliana "da sempre": "Andavamo a trovare questo suo amico, a salutarlo. So chi è ma non lo dirò".