Torino, costringe la compagna a subire 12 ore di pratiche sessuali estreme: arrestato per tortura

Come anticipato, la coppia aveva concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del Bdsm, ovvero un insieme di pratiche relazionali, psicologiche e sessuali basate su dinamiche consensuali di scambio di potere, ruolo e sensazioni. Di consensuale, però, c'è stato ben poco. Dopo averle legato mani e piedi con alcune fascette di plastica, l'uomo ha iniziato a porre in essere azioni particolarmente violente e brutali nei confronti della compagna che si sono protratte per 12 ore. La donna è stata vessata mediante un taser artigianale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola ad aria compressa e con vari strumenti per pratiche sessuali estreme con punte e catene di metallo. L'uomo, inoltre, l'avrebbe picchiata e strangolata più volte.