Napoli, attira nella sua cantina una ragazza conosciuta sui social e la violenta per ore

L'avrebbe sequestrata per diverse ore in una cantina e costretta a subìre ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La ragazza - poco più che maggiorenne - ha conosciuto il presunto aguzzino di 26 anni tramite un social network. Poi, lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo poi in atto le violenze.