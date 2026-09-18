Lecce, la denuncia di una turista 19enne: "Violentata due volte in poche ore"

Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la 19enne sarebbe arrivata a Lecce il 22 agosto, per incontrare un ragazzo conosciuto sui social, in vacanza con la sua famiglia. Per raggiungere Torre Rinalda (una cittadina a pochi chilometri dal capoluogo salentino), la 19enne voleva prendere il bus, che però era in ritardo. Avrebbe scelto, quindi, di prendere un taxi. Il tassista - si legge nella denuncia della turista - avrebbe avuto nei confronti della giovane un atteggiamento strano e lusinghiero, rivolgendole anche complimenti per il suo aspetto fisico. Giunta a Torre Rinalda, però, il suo amico tarda ad arrivare. Così, la 19enne accetta l'invito del tassista di andare a casa sua - in un paese vicino - per rinfrescarsi e ripararsi dal sole cocente. Ed è a casa dell'uomo che sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Soltanto dopo alcune ore viene riaccompagnata a Torre Rinalda, dove finalmente riesce a incontrare il ragazzo conosciuto sui social al quale confida quanto le era accaduto ore prima.