Pompei, si finge una guida degli scavi e abusa di un turista 17enne: arrestato custode

Si è finto una guida e ha condotto un turista straniero 17enne in una domus di Pompei che, solitamente, non è aperta al pubblico. "Una visita esclusiva", questa la promessa fatta al giovane. Poi il custode del parco archeologico, lontano dagli sguardi dei visitatori, ha abusato del minore. L'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Il gip ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.