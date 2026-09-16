La 15enne, in lacrime e rinchiusa nella sua stanza, ha composto il numero di emergenza per cercare aiuto. Dall'altro capo del telefono l'operatore ha cercato di tranquillizzarla e nel frattempo ha avviato l'intervento dei carabinieri. Dopo cinque minuti i militari sono arrivati all'indirizzo e hanno impiegato diversi minuti per farsi aprire la porta. Una volta entrati hanno trovato l'adolescente ancora dentro la sua camera, nell'alloggio c'erano anche la sorella di 20 anni e la madre sulla 50ina. La donna è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e portata in carcere.