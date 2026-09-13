L'Aquila, rinchiusa dall'ex nell'auto come Lorena Isceri: salvata da carabinieri fuori servizio | La vittima: "Ho temuto di morire"

Già a maggio aveva rischiato di fare la tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne sequestrata e gettata dal viadotto dell'A1 dall'ex. Lei, una 37enne abruzzese, si era salvata solo grazie all'intervento di alcuni carabinieri fuori servizio, che avevano sventato il piano criminale di un 55enne di Sulmona (L'Aquila), attualmente in carcere a Pescara per un secondo tentativo di violenza contro la donna, risalente a luglio. Allora, però, la donna volle evitare ritorsioni e si allontanò dall'ospedale, ma ora, nelle attuali contestazioni all'uomo, è emerso quel progetto di mancato femminicidio.