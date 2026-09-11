Bari, sfonda la porta del negozio dove lavora la ex per aggredirla: arrestato 39enne
Un 39enne, già denunciato per maltrattamenti, viola il divieto di avvicinamento. L'intervento degli agenti mentre cercava di divellere i servizi
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Ha sfondato la porta del negozio dove lavora la sua ex, che lo aveva già denunciato per maltrattamenti tanto che l'uomo era destinatario di un divieto di avvicinamento. Poi, quando la donna si è rifugiata dentro al bagno, l'uomo si è appostato all'esterno e ha iniziato a colpire anche la porta dei servizi, tentando di buttarla giù. È accaduto a Bari. Il 39enne è stato fermato dagli agenti della questura, che lo hanno bloccato e portato in questura. L'uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e denunciato anche per danneggiamento aggravato.
La dinamica dell'aggressione
Secondo quanto ricostruito dagli agenti che sono intervenuti sul posto, l'uomo aveva raggiunto il posto di lavoro della ex compagna, in pieno centro a Bari con l'intenzione di aggredirla. Avendo però trovato la porta chiusa, il 39enne avrebbe iniziato a scuoterla. Poi avrebbe iniziato a colpire il vetro con forza fino a sfondarlo, e riuscendo così a entrare nel negozio. La donna, in preda al panico, era riuscita nel frattempo a riparare nel bagno del negozio e ad allertare la polizia. Il 39enne ha allora preso a colpire e tirare con forza la porta del bagno, nel tentativo di divellerla.