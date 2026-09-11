Bari, sfonda la porta del negozio dove lavora la ex per aggredirla: arrestato 39enne

Ha sfondato la porta del negozio dove lavora la sua ex, che lo aveva già denunciato per maltrattamenti tanto che l'uomo era destinatario di un divieto di avvicinamento. Poi, quando la donna si è rifugiata dentro al bagno, l'uomo si è appostato all'esterno e ha iniziato a colpire anche la porta dei servizi, tentando di buttarla giù. È accaduto a Bari. Il 39enne è stato fermato dagli agenti della questura, che lo hanno bloccato e portato in questura. L'uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e denunciato anche per danneggiamento aggravato.