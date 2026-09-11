Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici poi fugge: muore 46enne

Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio, in provincia di Lucca, quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente, però, non si è fermato a prestarle soccorso. Anzi, ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.