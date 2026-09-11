Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici poi fugge: muore 46enne
Il conducente è fuggito a tutta velocità dopo aver travolto Linda Martinucci: inquirenti al lavoro per rintracciarlo anche grazie alle telecamere.
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Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio, in provincia di Lucca, quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente, però, non si è fermato a prestarle soccorso. Anzi, ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
Il sorpasso e l'impatto fatale
L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2.57 della notte tra giovedì e venerdì. Il furgoncino si trovava più o meno all'altezza del vecchio cavalcavia della Torre Matilde, accanto al distributore di benzina lì presente, quando avrebbe tentato il sorpasso di un'auto, finendo per impattare sulla bicicletta della 46enne. Dopo la fuga del conducente, è scattato l'allarme al 118. All'arrivo dell'automedica, giunta sul posto in meno di cinque minuti, i soccorritori si sono resi conto delle gravissime condizioni in cui versava Linda Martinucci.
Scatta la caccia all'uomo
I sanitari hanno tentato di stabilizzarla ma durante il trasporto verso il pronto soccorso dell'ospedale è andata in arresto cardiaco ed è deceduta nonostante i continui tentativi di rianimarla. Rilievi e accertamenti sono in corso, mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza.