Famiglia distrutta in un incidente nel Reggino: muoiono un padre e le due figlie di 8 e 14 anni
Restano gravissime le condizioni della moglie che viaggiava sulla stessa auto: l'impatto è avvenuto lungo la Jonio-Tirreno in direzione Rosarno
Immagine di repertorio © Istockphoto
Tragedia sulle strade del Reggino. Un uomo di 53 anni e le due figlie di 14 e 18 anni sono morti a causa di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di giovedì 10 settembre lungo la Jonio-Tirreno, la strada statale 682, all'altezza del km 3,200 in direzione Rosarno. Ferita gravemente la moglie e mamma delle vittime, che si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena.
Cause da chiarire
La famiglia, secondo quanto si è appreso, viveva a Gioiosa Ionica. Lo scontro è avvenuto verso le 6. Per cause da accertare l'auto sulla quale viaggiavano le quattro persone ha impattato frontalmente contro un mezzo pesante. Padre e figlie sono morti sul colpo. Sul posto carabinieri e la polstrada, così come le squadre Anas per la messa in sicurezza dell'area e per consentire il ripristino della normale viabilità.