Famiglia distrutta in un incidente nel Reggino: muoiono un padre e le due figlie di 8 e 14 anni

La famiglia, secondo quanto si è appreso, viveva a Gioiosa Ionica. Lo scontro è avvenuto verso le 6. Per cause da accertare l'auto sulla quale viaggiavano le quattro persone ha impattato frontalmente contro un mezzo pesante. Padre e figlie sono morti sul colpo. Sul posto carabinieri e la polstrada, così come le squadre Anas per la messa in sicurezza dell'area e per consentire il ripristino della normale viabilità.