Cronoscalata Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti | Tra le ipotesi un guasto ai freni

È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 Tcr numero 54 che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Karol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico.