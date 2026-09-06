Tragedia a Monte Erice: chi sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovani spettatori morti nella gara di auto

I due spettatori che hanno perso la vita nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice, nel Trapanese, erano giovanissimi. Avevano 18 e 20 anni ed erano originari di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Due giovani accomunati dalle loro passioni, coltivate con entusiasmo e raccontate anche sui social. Karol Greco, 20 anni, era appassionato di powerlifting e amava condividere online i risultati raggiunti durante gli allenamenti. Giuseppe Bisconti, 18 anni, invece, aveva una grande passione per il calcio e per i campioni che del pallone. I due giovani sono morti dopo l'incidente che ha visto coinvolta una Peugeot 308 Tcr numero 54, uscita fuori pista durante la gara.
La dinamica
L'incidente si è verificato lungo il tracciato montano della corsa. Per cause ancora da accertare, il pilota Marco Nicoletti, originario di Caltanissetta, che guidava una Peugeot 398 TCR, numero 54, ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada, infrangendo un muretto di protezione oltre il quale si trovavano i due giovani. Il pilota è rimasto illeso nell'incidente. Ferito, invece, un commissario di gara, Mario Marchetti, che è stato trasportato d'urgenza al Sant'Antonio Abbate, dove è in terapia intensiva.
I soccorsi
La gara è stata sospesa subito dopo l'incidente, per consentire l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare i primi rilievi. Gli accertamenti per chiarire la precisa dinamica dei fatti e le condizioni di sicurezza del tracciato sono stati affidati alla Polizia Stradale.
La competizione
La gara automobilistica, che è stata sospesa, è la 68ª edizione della storica cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche. Sono 260 gli equipaggi iscritti. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture Moderne e 107 Storiche.
Il lutto cittadino
L'amministrazione comunale di Erice, in provincia di Trapani, ha proclamato il lutto cittadino dopo la tragedia. La sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell'incidente insieme al vice sindaco Paolo Genco. "Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia e a quanti in queste ore stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità - afferma la sindaca -. Ai feriti va il nostro pensiero e l'augurio di una pronta guarigione". L'amministrazione comunale rivolge inoltre "un ringraziamento alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco e al personale sanitario intervenuto sul posto". In segno di lutto sono stati annullati tutti gli appuntamenti in programma oggi nell'ambito della manifestazione "Love San Giuliano", in piazza Pagoto.