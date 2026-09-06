Tragedia a Monte Erice: chi sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovani spettatori morti nella gara di auto

I due spettatori che hanno perso la vita nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice, nel Trapanese, erano giovanissimi. Avevano 18 e 20 anni ed erano originari di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Due giovani accomunati dalle loro passioni, coltivate con entusiasmo e raccontate anche sui social. Karol Greco, 20 anni, era appassionato di powerlifting e amava condividere online i risultati raggiunti durante gli allenamenti. Giuseppe Bisconti, 18 anni, invece, aveva una grande passione per il calcio e per i campioni che del pallone. I due giovani sono morti dopo l'incidente che ha visto coinvolta una Peugeot 308 Tcr numero 54, uscita fuori pista durante la gara.