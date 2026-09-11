Roma, si libera del braccialetto elettronico e incendia il negozio dell'ex compagna: arrestato

Si è liberato del braccialetto elettronico e, all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35 romano, è stato individuato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla procura di Roma, e portato in carcere in esecuzione della ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari.