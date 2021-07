Pescara, sequestrata e seviziata in un ripostiglio: caccia all'aggressore

ansa

Una donna di 51 anni è stata sequestrata mentre usciva di casa per andare al lavoro a Montesilvano Marina (Pescara). Uno sconosciuto l'ha trascinata in un ripostiglio dove le ha tagliato i capelli, tappato la bocca col nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con punture di siringa e cosparsa di alcol dicendo di voler giocare con lei. La vittima è stata medicata in ospedale mentre è caccia all'aggressore, che è fuggito.