Taranto, Rsa abusiva con anziani maltrattati e derubati: sequestrati oltre 300mila euro

Una residenza per anziani totalmente abusiva, priva di qualsivoglia autorizzazione e gestita da un sedicente operatore socio-sanitario è stata scoperta in provincia di Taranto. All'interno, gli ospiti, tutte persone vulnerabili e affette da gravi e certificate patologie fisiche e psichiche, venivano continuativamente maltrattati ed erano abbandonati in uno stato di totale assenza di assistenza medica e infermieristica. I militari del locale Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), coadiuvati nella fase esecutiva dal personale del Comando Arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali agli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio gip del Tribunale di Taranto, nei confronti di tre soggetti. Una quarta persona risulta indagata a piede libero per il reato di ricettazione. Oltre alle condotte di disumana incuria, gli indagati avevano esteso le proprie attività illecite alla sfera patrimoniale delle vittime