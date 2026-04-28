Felice Maniero in una Rsa ma paga il Comune | Il sindaco: “Valuteremo una rivalsa", l'ex sodale Manca: "Mi ha rovinato la vita ma lo aiuterei"

Ma l'ipotesi che a pagare siano i suoi concittadini ha sollevato un polverone: "Con tutto quello che ha fatto?", "Era meglio nascere criminali", è la reazione sui social dei veneti. La mano tesa arriva dal suo ex sodale, Giampaolo Manca con cui non erano mancati gli screzi nell'ultimo periodo: "Uno Stato forte deve avere pietà dei più deboli", la risposta a Tgcom24 del cosiddetto Doge di Venezia. Manca è stato ribattezzato così dopo un furto in una famosa chiesa di Venezia dov'erano custoditi i tesori della Serenissima Repubblica.