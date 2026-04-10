Giampaolo Manca, l'ex Doge della Mala del Brenta incontra gli studenti: "Lasciatemi parlare con i ragazzi, racconto il mio disastro come persona"

"Era il 1971. Un gruppo di ragazzi – io avevo 17 anni – mi disse che gli avevano commissionato un furto nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, la seconda più importante di Venezia. Mi dicono: 'Abbiamo pensato a te... Perché non ti nascondi dentro una cassapanca e poi la notte ci apri?'. Lo feci. Rubammo tutto. Poi però, dopo due mesi, mi arrestarono: presi sei anni e mezzo, se ricordo bene. Fu la mia prima condanna. Anche se, già prima, ero un disgraziato: a 13 anni rubai il motoscafo del miliardario Aristotele Onassis". Così, dal suo primo colpo, Giampaolo Manca venne ribattezzato il "Doge". Sarà uno dei volti della Mala del Brenta, la banda criminale guidata da Felice Maniero che ha dominato il Nord-Est Italia tra gli anni '70 e '90. Scontati 36 anni in carcere, oggi Manca incontra gli studenti nelle scuole: "Alle baby gang ho detto che sono dei vigliacchi".