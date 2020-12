Maltrattamenti, Felice Maniero condannato a 4 anni in Appello

La corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna a quattro anni per Felice Maniero: l'ex boss della "Mala del Brenta" era stato arrestato un anno fa nella città lombarda per maltrattamenti sulla ex compagna. Prima della sentenza Maniero ha presentato un memoriale nel quale chiedeva la ricusazione del giudice di primo grado e un provvedimento disciplinare. Il legale ha annunciato ricorso in Cassazione.