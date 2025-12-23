Milano, presunti maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa: arrestato 46enne

A far scattare le indagini la denuncia, presentata ai carabinieri a ottobre, da parte di alcuni familiari di un'ospite della struttura sanitaria a Parabiago
I carabinieri di Legnano, in provincia di Milano, hanno arrestato un 46enne per presunti maltrattamenti e violenza sessuale commessi nei confronti di almeno due ospiti di una Rsa a Parabiago. L'uomo è ai domiciliari. A far scattare le indagini la denuncia, presentata ai carabinieri a ottobre, da parte di alcuni familiari di una donna, di 82 anni, ospite della struttura. In particolare, i familiari hanno raccontato che, nel corso degli ultimi mesi, avevano più volte riscontrato sull'anziana, completamente non autosufficiente, segni riconducibili a possibili violenze fisiche.
Grazie alle intercettazioni ambientali e ai filmati registrati dalle telecamere nascoste, dai quali si è risaliti alla seconda vittima, i carabinieri hanno ricostruito uno scenario di abusi quasi quotidiani. Entrambe le vittime erano incapaci di difendersi e di denunciare gli abusi perché soffrono di patologie neurodegenerative.