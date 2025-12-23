Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
l'uomo è ai domiciliari

Milano, presunti maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa: arrestato 46enne

A far scattare le indagini la denuncia, presentata ai carabinieri a ottobre, da parte di alcuni familiari di un'ospite della struttura sanitaria a Parabiago

23 Dic 2025 - 14:58

I carabinieri di Legnano, in provincia di Milano, hanno arrestato un 46enne per presunti maltrattamenti e violenza sessuale commessi nei confronti di almeno due ospiti di una Rsa a Parabiago. L'uomo è ai domiciliari. A far scattare le indagini la denuncia, presentata ai carabinieri a ottobre, da parte di alcuni familiari di una donna, di 82 anni, ospite della struttura. In particolare, i familiari hanno raccontato che, nel corso degli ultimi mesi, avevano più volte riscontrato sull'anziana, completamente non autosufficiente, segni riconducibili a possibili violenze fisiche.

Leggi anche

Maltrattamenti in due Rsa di Pachino: anziani e disabili picchiati, 12 arresti

Como, percosse e violenze verbali su anziani in un Rsa: arrestati 7 operatori

Grazie alle intercettazioni ambientali e ai filmati registrati dalle telecamere nascoste, dai quali si è risaliti alla seconda vittima, i carabinieri hanno ricostruito uno scenario di abusi quasi quotidiani. Entrambe le vittime erano incapaci di difendersi e di denunciare gli abusi perché soffrono di patologie neurodegenerative.

milano
maltrattamenti

Sullo stesso tema