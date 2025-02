Como, percosse e violenze verbali su anziani in un Rsa: arrestati 7 operatori

I reati contestati a carico dei 7 operatori riguardano condotte di maltrattamenti in concorso, valutata la loro continuazione, all'indirizzo di una pluralità di pazienti. "Azioni crudeli e offensive che hanno creato nelle vittime uno stato di sofferenza morale e psichica mediante continue percosse, ingiurie, denigrazioni. Le umiliazioni, fisiche e psichiche sono state perpetrate nei confronti di persone inermi, anziane e malate, spesso allettate o comunque non autosufficienti", scrivono gli inquirenti. Per un'operatrice, inoltre, è stato contestato anche l'esercizio abusivo della professione di infermiera, non avendo questa alcun titolo riconosciuto.