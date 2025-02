Anziani morti intossicati in Rsa a Firenze, si indaga sui cibi adulterati

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo di inchiesta per i tre anziani di Rsa in provincia di Firenze morti a causa di un focolaio di gastroenterite. Le ipotesi di reato sono adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari e omicidio colposo. Sono 114 gli ospiti intossicati in quattro strutture di Firenze e della provincia. Al momento non risultano indagati. La procura ha disposto accertamenti di polizia giudiziaria.