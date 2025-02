Firenze, possibile intossicazione dopo pasti in Rsa: due morti

Due anziani, ospiti di una Rsa in provincia di Firenze, sono morti dopo essere stati ricoverati all'ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale. La vicenda risalirebbe a lunedì, quando alcuni ospiti avrebbero accusato malori poco dopo aver finito di consumare i pasti. Nella struttura sono arrivati i carabinieri del Nas, personale dell'ufficio igiene dell'Asl Toscana centro e i mezzi del 118, chiamati dagli operatori. Le persone coinvolte, quattro in tutto, sono state trasportate in ospedale: oltre alle due vittime, ci sono altri due ospiti ricoverati in gravi condizioni a Careggi.