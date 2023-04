Anziana scappata dalla Rsa per andare al mare a Rimini, il titolare dell'hotel: "Voleva tornare qui"

Era scappata dalla Rsa che la ospitava per tornare nel vecchio hotel di Rimini in cui trascorreva le vacanze da bambina. Si tratta di un'81enne residente in una casa di riposo di Faenza, in provincia di Ravenna. L'anziana ha preso un treno in direzione Riviera per tornare nel posto in cui trascorreva le vacanze da piccola: tuttavia, una volta arrivata sul posto ha scoperto che l'hotel era - giustamente - chiuso, dato che la stagione non era iniziata.

A "Pomeriggio Cinque", il titolare dell'albergo ha ripercorso la vicenda: "Voleva tornare qui - ha raccontato il proprietario dell'Hotel Flora -. Non aveva nemmeno una valigia ma aveva un portamonete e un'agendina. Era elegantissima, quando l'ho vista l'ho riconosciuta. Era convinta di poter tornare in vacanza qui come faceva quarant'anni fa. Le ho spiegato che l'hotel era chiuso e le ho consigliato un altro albergo di un mio amico che avrebbe potuto ospitarla, lei però avrebbe voluto restare qui". Poco dopo la signora, è andata via e ha deciso di rivolgersi al parroco a cui ha raccontato il suo malessere. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la signora è stata condotta in un posto sicuro, in attesa dell'arrivo dei familiari.