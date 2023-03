Aulla (Massa Carrara), Dora Piarulli torna a casa: l'80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa

L'anziana in diretta a "Pomeriggio Cinque": "L'amministratore di sostegno dovrebbe andare in carcere"

Dora Piarulli torna a casa. L'80enne di Camaiore (Lucca) che era stata ricoverata in una Rsa di Aulla (Massa-Carrara) dopo la decisione dell'amministratore di sostegno, aveva dichiarato di volersi lasciare morire perché trattenuta nella struttura contro la sua volontà. Grazie alla decisione del tribunale di Lucca, che ha accolto la domanda della figlia Anna, Dora ritorna finalmente nella sua casa. In diretta a "Pomeriggio Cinque" l'80enne spiega di essere felice e sollevata. "Queste cose non devono accadere più a nessuno e l'amministratore di sostegno dovrebbe andare in carcere", dichiara l'anziana a Canale 5.

"Sono felicissima di essere a casa mia e non capisco ancora perché sarei dovuta rimanere ad Aulla", racconta col sorriso l'80enne che poi fa sapere che presto andrà dal parrucchiere per fare la messa in piega. Dora accarezza il suo gatto Ignazio e ringrazia la trasmissione televisiva di Canale 5 per avere acceso i riflettori sulla sua vicenda.

Nei giorni scorsi "Pomeriggio Cinque" aveva già intervistato l'anziana che, ricoverata nella Rsa, lanciava un appello per tornare a casa. "Aiutatemi, ho paura di rimanere qui", spiegava Dora che chiedeva di poter riabbracciare la figlia Anna e di ritornare a casa dal suo gatto e dalle sue badanti che generalmente l'assistono.

Dall'ospedale alla Rsa - Ma come ci era finita Dora in una Rsa contro la volontà sua e della figlia? La vicenda era iniziata a febbraio, quando Dora era finita in ospedale. Al momento delle dimissioni, la presenza di un amministratore di sostegno aveva complicato il suo ritorno a casa, che inizialmente sarebbe dovuto avvenire a bordo di un'ambulanza. "Il giorno dopo mi hanno chiamato per dirmi che mia madre era stata portata ad Aulla. Contro la mia e la sua volontà", aveva raccontato la figlia Anna, aggiungendo: "A ogni problema di salute avuto da mia madre, io sono corsa da lei e le ho assicurato tutte le cure necessarie".