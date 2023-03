Aulla (Massa-Carrara), la battaglia di un'80enne contro il ricovero coatto in Rsa: "Voglio tornare a casa"

La protagonista della vicenda si chiama Dora Piarulli, ricoverata in una Rsa su richiesta dell' amministratore di sostegno e anche in base a una sentenza di Tribunale nonostante la presenza di una badante e di una figlia, Anna Estdahl, che potrebbero occuparsi di lei. E proprio la figlia denuncia: "Le persone anziane possono essere curate al meglio in casa, coccolate nell'ambiente familiare. Perché invece questo non viene permesso a mia madre? Perché l’amministratore di sostegno ritiene che debba stare in una struttura lontana dai suoi affetti?".

"Qui non mi trovo bene" - A riportare la vicenda della signora Dora è il quotidiano La Nazione. L'anziana non è completamente autosufficiente ma, dopo aver superato qualche problema, le sue condizioni di salute risultano buone. Al punto che è lei in primis a voler tornare a casa: "Qui non mi trovo bene. Non ho capito perché mi abbiamo portato qui, ma certo io non ci volevo venire", ha detto. A casa troverebbe, oltre al suo amatissimo gatto, anche una badante, messa a disposizione dalla figlia, che vive a Torino per motivi di lavoro e che nella struttura di Aulla può andarla a trovare per non più di 30 minuti al giorno.

Dall'ospedale alla Rsa - Ma come ci è finita Dora in una Rsa contro la volontà sua e della figlia? La vicenda inizia a febbraio, quando Dora finisce in ospedale. Al momento delle dimissioni, la presenza di un amministratore di sostegno ha complicato il suo ritorno a casa, che inizialmente sarebbe dovuto avvenire a bordo di un'ambulanza. "Il giorno dopo mi hanno chiamato per dirmi che mia madre era stata portata ad Aulla. Contro la mia e la sua volontà", ha raccontato la figlia Anna, che ha aggiunto: "A ogni problema di salute avuto da mia madre, io sono corsa da lei e le ho assicurato tutte le cure necessarie".

La nuova udienza - Una prima sentenza ha dato ragione all'amministratore di sostegno ma è prevista una nuova udienza del Tribunale. "Nella precedente udienza l'assistente sociale e l'amministratore di sostegno avevano detto che io ero l'unico ostacolo a impedire il ricovero di mia madre. Ma io ho cercato di rispettare sempre di rispettare i desideri di mia madre, che vuole tornare a casa per essere assistita da una badante", ha concluso la figlia Anna.