Controlli dei Nas in 607 case di riposo per anziani: irregolari una su 4

I controlli dei Nas, durante le feste di Natale e Capodanno, hanno evidenziato che una struttura per anziani su quattro è irregolare.

Le verifiche sono state effettuate su 607 strutture, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia: 152, pari al 25%, sono risultate irregolari. Sono state sanzionate, inoltre, per 167mila euro 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi relativi a carenze igieniche e autorizzative, presenza di più anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti, irregolarità nella gestione degli stupefacenti, alimenti mal conservati. Sei strutture, inoltre, sono state chiuse.