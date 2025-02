Morti nella Rsa, la figlia di una vittima: "Nessuna telefonata, ma la fattura sì"

Suo padre è uno degli ospiti della Rsa di Firenze deceduto per probabile intossicazione alimentare. Sul caso sta indagando la Procura, ma lei non si dà pace: "Mio padre era un uomo solare - dice al Corriere della Sera - lunedì scorso mi hanno chiamato dalla Rsa per dirmi che lo stavano portando in ospedale per vomito e diarrea". Poi nel pomeriggio è morto.