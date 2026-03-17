Abanoud Youssef, la pagella dello studente morto a La Spezia donata alla famiglia

"Vicende come quella di Aba non devono mai più accadere e ci ricordano quanto sia importante rafforzare ogni giorno il lavoro educativo che coinvolge studenti, famiglie, docenti e istituzioni" ha aggiunto Frassinetti. "Il loro dolore è anche il dolore della scuola italiana e il senso della mia visita è far sentire la mia vicinanza e quella del Ministero che rappresento alla famiglia e alla dirigente scolastica, anch'essa così duramente colpita. Il modo più autentico per onorare la memoria di Aba è trasformare il suo ricordo in un impegno concreto per continuare a diffondere la cultura del rispetto e lavorare perché la scuola sia un luogo sicuro, attento e capace di prevenire il disagio e la violenza".