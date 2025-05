Strage Monreale, in manette il secondo ragazzo che ha sparato: l’appello shock del fratello di una vittima

È stato arrestato Mattias Conti, 19 anni, terzo giovane fermato per la strage avvenuta a Monreale il 27 aprile. Conti, originario del quartiere Zen di Palermo, è accusato di concorso in strage, lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di pistola. Secondo le indagini, avrebbe sparato sulla folla durante una rissa, causando la morte di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo. Conti si è presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo avvocato. L'identificazione è avvenuta grazie a una foto pubblicata sui social dalla fidanzata di una delle vittime, in cui Conti indossava lo stesso abbigliamento visibile nei filmati di videosorveglianza. Per lo stesso reato è già in cella un 19enne mentre un 18enne è stato accusato di strage in concorso.